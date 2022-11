Il Nord est ha già dato la sua benedizione a Giorgia Meloni. Ma ci vuole poco…

Siamo soddisfatti delle parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni perché nel suo intervento ha parlato dell’importanza di far crescere il numero delle assunzioni in Italia e le condizioni economiche dei lavoratori riconoscendo che l’attenzione per le imprese e per i loro dipendenti sia una priorità assoluta per il governo”.

Lo ha detto il segretario generale Bruno Mariani presente a Padova, in rappresentanza della Fesica Confsal, a margine dell’assemblea congiunta di Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo.