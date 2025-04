Il modello spagnolo? Vince perché ha in mano l’energia a basso costo

“L’anno scorso l’economia spagnola è cresciuta del 3,2 per cento, quasi quattro volte la media dell’area euro. L’indice delle maggiori società quotate in Borsa ha registrato un aumento del 14,8%, uno dei migliori risultati tra i principali indici azionari europei. L’industria del turismo, duramente colpita dalla pandemia, ha accolto un numero record di 94 milioni di visitatori in un Paese di 48 milioni di abitanti. Per quest’anno se ne prevedono 100 milioni. (…) «È il nostro petrolio», scherza José García Cantera, direttore finanziario della banca Santander. Molte delle più grandi aziende spagnole stanno prosperando. Inditex è da tempo uno dei più grandi rivenditori di moda al mondo. La Spagna ospita anche due delle prime dieci banche europee per capitalizzazione (Bbva e Santander), nonché importanti società di costruzioni e infrastrutture (Acs, Acciona, Ferrovial e Grupo Fcc). Repsol è una delle principali compagnie petrolifere europee e Iberdrola una delle più grandi aziende elettriche. (…) Meno note sono le piccole stelle del Paese. Una di queste è Sener, un’azienda di ingegneria con circa 4.000 dipendenti, con sede a Bilbao. «Il 90% delle nostre vendite è all’estero, ma ci sentiamo ancora molto spagnoli», afferma il presidente Andrés Sendagorta. «La domanda in tutti i settori in cui operiamo sta esplodendo».

Una delle sue maggiori preoccupazioni è trovare personale qualificato. Senersta costruendo un terminal per il gas e un centro dati in Germania, partecipa alla realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità da Abu Dhabi a Dubai e di un’altra in California. (…) Due fattori importanti hanno giocato a favore della Spagna. Il primo è l’elettricità a basso costo, con prezzi quasi pari a quelli americani. Vent’anni fa la Spagna importava il 50% dell’elettricità. Oggi ha raggiunto un alto grado di autosufficienza sfruttando l’energia solare, eolica e idroelettrica. Secondo Bbva, la quota delle energie rinnovabili nella produzione di energia elettrica è aumentata dal 45% nel 2021 al 65% nel 2024, con un conseguente calo del 20% dei prezzi dell’elettricità. Il raggiungimento dell’obiettivo del governo dell’ 80% entro il 2030 comporterebbe un ulteriore calo di circa il 20 per cento”, si legge su La Repubblica Affari & Finanza.