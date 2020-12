Il ministro dei Trasporti: pedaggio Roma-Latina sarà inferiore del 20% a quello nazionale. De Micheli, e quello su tangenziali di Milano e Pedemontana no?

”Il pedaggiamento della Roma-Latina sarà inferiore rispetto alla media del pedaggio chilometrico nazionale di quasi il 20%. Si potranno, poi, differenziare i pedaggi per i pendolari che prenderanno questa autostrada del 2026 per andare al lavoro”. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in occasione del convegno sulla autostrada Roma-Latina, nell’anniversario della fondazione della città di Latina.

Caro ministro De Micheli, e quello su tangenziali di Milano e Pedemontana no?