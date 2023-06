Il governo va sotto per la seconda volta. Prima sul Mef, ora sul Dl lavoro. Forza Italia ultima mossa

Ieri in Senato l’assenza di Forza Italia in Commissione lavoro ha fatto saltare l’approvazione di alcuni passaggi al decreto lavoro del governo. Non è accaduto per caso, anche se così si vuole far intendere. Ma già il 23 aprile scorso un altro “incidente di percorso” segnata la storia del governo, quando al centrodestra erano mancati 6 voti alla Camera, tanto da vedere respinta la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, i 3,4 miliardi per il 2023 a copertura del taglio del cuneo nel decreto da varare nel Cdm del primo maggio. Ma vediamo i fatti di ieri.

La commissione Bilancio al Senato ha bocciato infatti gli emendamenti della relatrice al dl Lavoro. Il parere richiesto non è stato approvato poiché la votazione si è conclusa in pareggio (10-10). Alla votazione erano assenti i senatori di Forza Italia. A darne notizia i senatori Pd a margine dei lavori. “Tutto questo mostra una difficoltà oggettiva della maggioranza che si rivela in crisi su un provvedimento simbolo; è un fatto grave”, commenta il senatore dem, Daniele Manca.

“E’ chiaro che tutto questo mostra una difficoltà oggettiva della maggioranza”, ha detto ai cronisti il ​​senatore del Pd. “Si sono ridotti – ha osservato – all’ultimo con emendamenti del relatore per l’aula, senza essere in grado di approvare emendamenti in commissione. E’ da stamattina che chiediamo relazioni tecniche, che sono arrivate oggi pomeriggio, e hanno di fatto comportato anche un ritardo dell’aula”. La maggioranza è “in crisi sul simbolo”, ha aggiunto. A giudizio dell’esponente democratico si tratta di un modo di procedere “da dilettanti allo sbaraglio” e ” compromomette le relazioni con l’opposizione, perché l’iter legislativo va compiuto. Oggi abbiamo fatto la discussione generale in aula su un intervento di cui non conosciamo l’esito”.

Sul pacchetto di emendamenti della relatrice, Paola Mancini (FdI), arriverà un nuovo parere del Mef che sarà posto in votazione in commissione Bilancio. Lo riferiva poi la stessa relatrice, conversando con i giornalisti. “Era un incidente che non doveva accadere ma rimedieremo anche a questo” commenta.

“Maggioranza divisa e schiantata contro un muro anche in commissione bilancio del Senato. Decisiva l’assenza dei senatori di Forza Italia. Aula bloccata. Dilettanti allo sbaraglio” lo scrive su Twitter il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

“Questa mattina (ieri, ndr) sono intervenuto per primo in aula, durante la discussione generale, per dichiarare il voto favorevole di Forza Italia su un provvedimento importante. Quello che è accaduto in commissione Bilancio non ha alcuna rilevanza politica. Già avevamo annunciato un impegno di gruppo. Il senatore Lotito ed io, componenti della Commissione, siamo sempre presenti e lo eravamo anche oggi, ma siamo arrivati ​​con 15 minuti di ritardo”. Lo ha detto in aula a palazzo Madama il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Dario Damiani a proposito della votazione sui pareri agli emendamenti della relatrice che si è svolta nella V Commissione di Palazzo Madama. ” Possiamo tornare in commissione Bilancio, rivotare il parere e approvare il provvedimento. La nostra partecipazione alle votazioni, nelle commissioni e in aula, è costante e assidua: respingiamo le polemiche dell’opposizione”, ha concluso.