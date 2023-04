Il governo risolve il problema sanità tenendo in corsia i medici fino a 72 anni…

“La proposta di mantenere i medici in servizio fino a 72 anni – commenta il Segretario Nazionale Anaao Assomed Pierino Di Silverio – già bocciata ben tre volte e ora riproposta nel decreto bollette, evidentemente sta molto a cuore a qualcuno, ma non certo ai cittadini e al servizio sanitario pubblico”.

“La nostra convinzione è che questa misura serva solo a far resistere delle vere e proprie lobby corporative pseudo universitarie o di altra natura che sono concausa dell’attuale stato del sistema. Invitiamo anche la cittadinanza a rendersi conto che non può essere assistita da medici che hanno già dato al sistema e che hanno il diritto di poter andare in pensione”.

“Si cerca di far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta principale – denuncia Di Silverio – perché reputata misura inutile per rispondere al problema della carenza di personale. Ma davvero il Governo pensa di poter risolvere questo problema trattenendo i medici in corsia fino a 72 anni? Ribadiamo che non è in questo modo che si esce da una crisi così profonda!”

“Se davvero si vuole dare la possibilità di permanere in sevizio fino a 72 anni – è la provocazione di Di Silverio – allora si dica chiaramente che chi resta sveste i panni di professore o di primario e che sarà inserito nelle turnazioni infernali del Pronto Soccorso e dei reparti.

“Chiediamo al Governo – conclude Di Silverio – non solo di ritirare l’emendamento al decreto bollette che introduce questa possibilità, ma chiediamo anche di dare evidenti segnali di voler salvare e tutelare il Servizio sanitario pubblico”.