“Il Governo non ha bisogno di Draghi inviato speciale per parlare con gli Usa”

“Noi per parlare con gli Usa non abbiamo bisogno di inviati speciali, c’e’ il presidente del Consiglio, c’e’ il vice presidente del Consiglio, ministro degli Esteri”. Così Antonio Tajani, intervistato da Agorà in collegamento da Osaka, ad una domanda sulla proposta di Italia Vivai di nominare Mario Draghi inviato speciale della Ue per la trattativa sui dazi. “Io ho un grande rispetto per Mario Draghi, lo stimo moltissimo, è stato presidente del Consiglio ma non credo che né Draghi, né altri è una questione di principio chi tratta con i governi è il presidente del Consiglio, è il governo, non devono esserci altre persone”, ha aggiunto il ministro degli Esteri, concludendo di ritenere che si tratti di “boutade provocatorie di chi non ha altro da dire”.