Il governatore della Campania lancia un appello “agli amici del Nord” per una diversa autonomia

“Siccome la narrazione che hanno lanciato alcuni amici del Nord è quella di sempre, di un Sud straccione inefficiente e sprecone, e siccome io rappresento il Sud dell’efficienza e del rigore spartano, noi lanceremo a breve una proposta agli amici del Nord, chiedendo che il parlamento nazionale approvi una modifica della legge Calderoli”. Lo annuncia, nell’aula del Consiglio regionale della Campania, il governatore Vincenzo De Luca, che ha partecipato a una iniziativa sull’autonomia differenziata con il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Si stabilizza – spiega De Luca, entrando nel merito – che per ogni cittadino italiano sono stanziate le stesse risorse sanitarie, dal Piemonte alla Sicilia, che, per quanto riguarda medici e infermieri, ci sia un numero di medici e infermieri ogni mille abitanti, uguale per il Piemonte e la Sicilia Dopodiché vediamo chi è in grado di produrre risultati di efficienza nella gestione dei bilanci”. Il governatore aggiunge, poi, che la Campania è “una Regione che si propone con risultati di primato nazionale assoluto. Siamo la prima Regione d’Italia per i tempi di pagamento, per il fascicolo sanitario elettronico, per la sanità digitale, cioè per la quantità di servizi informatici che offriamo sul piano della sanità. Entro quest’anno saremo anche primi per le liste d’attesa, nonostante 20mila medici in meno rispetto alla media nazionale”. “Dunque – concludono – noi ci battiamo per questo e ci battiamo per l’unità nazionale. Non siamo interessati a battaglie ideologiche e alle contrapposizioni Nord-Sud. Noi vogliamo modernizzare l’Italia perché la situazione attuale non la condividiamo, ma sulla nostra linea , che è la linea burocrazia zero, non rottura dell’unità nazionale”.