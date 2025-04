Il giorno dei dazi è arrivato. E Vance vuole vedere Meloni a Roma. Salvini non perde occasione per infilarsi ancora

Prima JD Vance a Roma, poi Donald Trump a Washington. Il tutto prima di maggio. Potrebbe essere questa l’agenda dei prossimi incontri di Giorgia Meloni con la nuova amministrazione americana. A palazzo Chigi d’altronde da settimane si lavora per organizzare la missione Oltreoceano e il bilaterale col presidente americano. L’appuntamento non è ancora stato fissato, ma intanto ecco rimbalzare dagli Usa la notizia di un’imminente missione in Italia del suo vice Vance.

Secondo Bloomberg, il vicepresidente degli Stati Uniti sta pianificando di volare a Roma entro la fine del mese. I piani sono ancora “in evoluzione”, viene specificato citando un funzionario Usa, e potrebbero cambiare prima di essere definiti. L’ambasciata degli Stati Uniti a Roma, tuttavia, ha già informato la Farnesina della missione, il cui programma provvisorio prevede l’arrivo di Vance nel ponte di Pasqua (dal 18 al 20 aprile). I diplomatici statunitensi, aggiunge quindi Bloomberg, hanno chiesto alle loro controparti italiane di coordinare un incontro con Meloni.

Da Chigi al momento non filtrano indicazioni, ma secondo quanto si apprende gli uffici sarebbero al lavoro per organizzare il colloquio. L’incontro con Meloni, tuttavia, potrebbe non essere l’unico, visto il rapporto che il vicepremier Matteo Salvini ha costruito con Vance, sentito telefonicamente meno di due settimane fa per discutere di opportunità di cooperazione tra i due paesi.

“Avere buoni rapporti con gli Stati Uniti e con l’amministrazione Trump è fondamentale – ha ribadito il segretario della Lega – e ritengo che Vance sia una persona di un certo spessore. Io l’ho invitato a vedere le Olimpiadi, se venisse in Italia anche prima sarebbe per me un’opportunità incontrarlo”.

Salvini ha quindi ricordato di essere al lavoro con una delegazione di imprese italiane “per andare il prima possibile negli Stati Uniti a portare business e sviluppo sul tema infrastrutture, trasporti, alta velocità, strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, che sono i miei dossier, così nessuno polemizza”. Parole che sembrano indirizzate all’altro vicepremier, Antonio Tajani, che per arginare l’attivismo del titolare del Mit aveva di recente specificato che “la politica estera la fanno il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri, che rappresentano le posizioni ufficiali del governo. Il resto sono iniziative personali”.

E a proposito di iniziative, in tema dazi resta palese il differente approccio tra i due vice di Meloni. Da un lato c’è Tajani che ribadisce che “non si può andare per conto proprio, è una competenza esclusiva all’Unione europea fare le trattative. Quindi non è che noi possiamo fare una trattativa individuale perché siamo parte dell’Ue”.

Dall’altro lato c’è invece Salvini che, a chi gli domanda se sia opportuno ragionare in un’ottica ‘europea’, replica netto: “Io sono italiano, mi pagano lo stipendio gli italiani e ho il dovere di difendere imprese e operai italiani. Nel mio piccolo sto facendo il mio, ogni volta che parlo con un interlocutore americano gli ricordo l’importanza di avere buoni rapporti anche commerciali e industriali. Tavoli uno a uno? Dal mio punto di vista sì”.