Il film della giornata del Mattarella Bis

Da Mattarella a Mattarella dopo aver consumato decine di nomi di politici, tecnici, funzionari pubblici. Ecco il film dell’ultimo giorno della corsa al Quirinale, che alla fine vedra’ la vittoria dell’arbitro. 8.00 – Nella notte, dopo il flop del tentativo su Elisabetta Belloni, il centrodestra si spacca: Fi e centristi annunciano che tratteranno da soli rispetto a Salvini-Meloni. 8.30 – La giornata si apre con l’annuncio di un nuovo vertice Salvini-Tajani-Letta-Conte. La riunione inizia e poi viene sospesa perche’ Conte non c’e’. 9.28 – Letta: ‘Intesa o assecondare la saggezza del Parlamento’. 9.30 – Al via la settima votazione, FdI indica Carlo Nordio, gli ex M5s Nino Di Matteo, gli altri partiti annunciano astensione o scheda bianca. Ma tutti si aspettano tanti voti per Mattarella. 9.30 – Al Quirinale colloquio tra Mattarella e Draghi prima del giuramento di Filippo Patroni Griffi come nuovo giudice della Corte Costituzionale. 9.32 – Casini: ‘Il mio nome solo se unisce’. 10.00 – Telefonata Draghi-Salvini. 10.42 – Salvini: ‘Mattarella-bis e la squadra di governo resti’, la Lega convoca i grandi elettori per le 14. 11.42 – Scontro FdI-Lega. Meloni: ‘Salvini vuole Mattarella? Non ci credo…’. 12.05 – Casini: ‘Il Parlamento chieda a Mattarella di restare’. 12.11 – ‘Mattarella resti il bene e la stabilita’ del Paese’, avrebbe detto Draghi ai leader di partito dopo il colloquio con il capo dello Stato. 12.11 – Giuliano Amato e’ stato eletto presidente della Corte Costituzionale. 83 anni, torinese, professore universitario, piu’ volte ministro, due volte presidente del Consiglio, e’ il giudice costituzionale con la maggiore anzianita’. 12.37 – La maggioranza annuncia l’intesa per la rielezione di Mattarella. 12.40 – Renzi esulta: ‘Guida solida, il Paese in sicurezza’ 12.43 – Tabacci: ‘Ue e G20 saranno soddisfatti’ 12.46 – Enrico Letta twitta la foto di un palazzo con un striscione: ‘Grazie presidente Mattarella’. Il Pd: ‘La rielezione di Mattarella un grande successo per il Paese’. 12.46 – Speranza. ‘Il Mattarella bis una grandissima gioia’. 12.48 – Berlusconi sente Mattarella e gli annuncia il sostegno di Fi alla rielezione: ‘L’Unita’ e’ un dovere, ma e’ possibile solo con l’attuale capo dello Stato’, afferma. 13.06 – Meloni: ‘Sarei stupita dal si’ di Mattarella’. 13.23 – I capigruppo della maggioranza fanno sapere che alle 15 saranno ricevuti da Mattarella al Quirinale. 13.26 – Annunciata la settima fumata nera alla Camera: 380 voti a Mattarella, 64 a Nordio, 40 a Di Matteo, 10 a Casini, 8 a Belloni, 6 a Manconi, 4 a Cartabia, 2 a Draghi, 2 a Emilio Scalzo. 60 schede bianche, 4 nulle, 9 voti dispersi. I presenti sono stati 976, gli astenuti 380. 13.41 – Conte: ‘Nel M5s c’e’ serenita’, per noi l’opzione Mattarella e’ stata sempre sul tavolo’. 13.43 – L’ottavo scrutinio per eleggere il presidente della Repubblica e’ stato convocato per le 16.30. 13.44 – Toti: ‘Ora la politica tutta si dia una regolata e cominci a costruire una nuova era’. 15.00 – I capigruppo della maggioranza al Quirinale. 15.43 – ‘Avevo altri piani. Ma se serve sono a disposizione’, dice Mattarella ai capigruppo della maggioranza che gli chiedono di accettare la rielezione. 15.51 – Draghi e’ tornato per pranzo nella sua casa di Citta’ della Pieve, dove stara’ per il resto del fine settimana. 16.22 – ‘Bisogna rifondare da capo il centrodestra’, dice Meloni. All’ottavo scrutinio FdI votera’ Nordio. 16.24 – Letta: ‘Grazie Mattarella, la sua una scelta di generosita’. Draghi e governo piu’ forti. La politica bloccata’. 16.30 – Al via l’ottava votazione alla Camera. 17.20 – Giorgetti vede Salvini dopo le voci di dimissioni dal governo e chiede un incontro a Draghi: ‘Niente rimpasto, serve una nuova fase, un nuovo codice di comportamento tra alleati’. 18.06 – Renzi: ‘Conte e Salvini respinti con perdite’. 18.42 – Giuramento e discorso di insediamento di Mattarella il 3 febbraio. 18.42 – Conte: ‘Grati a Mattarella. centrati tutti gli obiettivi, ma sulle donne perde il Paese’.