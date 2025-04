Il federalismo svizzero e i suoi “segreti” di eterna giovinezza

La sostanza sta tutta qui. Quattro lingue, e come ricorda il servizio, ci troviamo davanti ad una “Willensnation”, “una nazione fondata sulla volontà”. Non è solo, quindi, una questione di identità rigorosamente condivise, “strette”, ma di un patto che unisce le diversità. E’ uno Stato di consapevolezza.

“Ciò significa – spiega bene l’inchiesta – che i Comuni decidono liberamente sulle proprie questioni, nel rispetto delle leggi cantonali e federali. Le competenze che i Comuni non possono assumersi vengono delegate al Cantone o alla Confederazione. A loro volta, i Cantoni godono di ampia autonomia, laddove non ci sono leggi federali che la limitano”.

Tecnicamente, “La Costituzione federale svizzera stabilisce che i Cantoni “partecipano al processo decisionale della Confederazione”. Senza per questo togliere la libertà, il diritto ai Cantoni di battersi per i propri interessi.

Il voto, infine, nel bene e nel male, conta. E’ il caso, a fine di novembre 2020, di un’iniziativa popolare che “è fallita per la prima volta dagli anni Cinquanta perché non era stata approvata dalla maggioranza dei Cantoni. Stiamo parlando della “Iniziativa per le imprese responsabili” che mirava a rendere le aziende svizzere responsabili per le violazioni dei diritti umani all’estero. Una risicata maggioranza della popolazione si era espressa a favore, mentre la maggioranza dei Cantoni si era espressa contro”. Ma è la democrazia.

Senza entare nei tecnicismi, che si tratti di cambiare la Costituzione o esprimersi niente meno che ui trattati internazionali, “il voto popolare deve ottenere non solo la maggioranza dei voti a livello nazionale, ma anche a livello cantonale: vale a dire almeno 14 Cantoni sul totale di 26”. In ogni caso, dal 1848, i piccoli Cantoni si vedono riconosciuta una rappresentanza sulle questioni di interesse federale, attraverso una rappresentanza nel Consiglio degli Stati. “Quest’ultimo, accanto al Consiglio nazionale, è la seconda Camera del Parlamento svizzero. Le decisioni parlamentari devono essere approvate da entrambe le Camer”e.

Di più. “Nel Consiglio degli Stati, ogni Cantone è rappresentato da due membri, mentre sei Cantoni, considerati “semicantoni“, hanno diritto a un solo seggio. Il Consiglio degli Stati si ispira al Senato degli Stati Uniti”.

E’ interessante apprendere che solo dal 1915 lo Stato federale svizzero riscuote un’imposta sul reddito e sul patrimonio. Ma il dato per noi italiani quasi incompresibile, e fantascientifico, è che “Il diritto della Confederazione di prelevare imposte è, ancora oggi, formalmente provvisorio. L’ultima volta che le cittadine e i cittadini svizzeri hanno votato per prorogare le basi legali delle imposte federali risale al 2018”.

E tra dieci anni è stato anche stabilito che il popolo dovrà esprimersi per stabilire se potrà essere ancora lo Stato a riscuotere le imposte federali.

In Italia, una simile iniziativa farebbe finire a processo per direttissima e in galera qualsiasi proponente.