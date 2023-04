“Il decreto bollette aiuta le multinazionali più che le famiglie”?

“Il Decreto Bollette ha ulteriormente ridotto la base imponibile dell’imposta sugli extraprofitti deliberata dal Governo Draghi. Il mancato gettito per lo Stato è di 404 milioni, come si può leggere all’articolo 5 del decreto. Rispetto alle previsioni di entrate fiscali contenute nella Legge di Bilancio, pari a 2,6 miliardi: si tratta di una diminuzione di più del 15%. Considerate le stime iniziali del Governo Draghi, pari a 10,5 miliardi di incasso, questa ulteriore diminuzione appare come una beffa. Un ulteriore regalo alle multinazionali, in particolare a quelle del settore energetico, ma anche alle banche che continuano a macinare profitti, mentre l’inflazione e il costo della vita risultano tra i più alti a livello europeo”.

Così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil.