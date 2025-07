Il caso Lecco. Colombo, Patto per il Nord, racconta i timori della Salvini Premier quando si parla di Nord?

E’ bastato l’invito del Patto per il Nord ad un evento di Forza Italia a Lecco per scatenare l’ira della Salvini Premier. Ecco come il segretario del Patto per il Nord, Giovanni Colombo, racconta a Senza sconti su Antenna 3 gli eventi e la loro successione. Basta parlare di Nord per fare “paura” a chi dice di difendere e rappresentare i territori? “Come mai la Lega si agita quando parliamo di Nord”, si interroga Colombo dialogando con il conduttore, Roberto Bernardelli?

