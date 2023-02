Il caso Donzelli e l’intervento su un dossier segreto

In attesa dell’informativa in aula del ministro della Giustizia Carlo Nordio, è partito questa mattina l’esposto annunciato dal co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli dopo le parole di ieri in aula di Giovanni Donzelli sul caso Cospito. Nell’esposto, Bonelli ricorda che “nella giornata di ieri Donzelli ha reso pubblici contenuti puntuali delle conversazioni tra il detenuto Cospito e il ‘Ndranghetista Francesco Presta, e sempre tra Cospito e il camorrista Francesco Di Maio. Nella serata di ieri il viceministro Delmastro ha ammesso di essere stato lui ad aver dato le informazioni, contenute in una relazione riservata del Dap, all’onorevole Donzelli, informazioni che non sono nella disponibilità dei parlamentari”. Secondo Bonelli “ci troviamo di fronte a fatti di una gravità inaudita perché Donzelli è vicepresidente del Copasir e Delmastro viceministro alla Giustizia: per l’uso disinvolto che hanno fatto di queste informazioni non possono più svolgere le funzioni delicate che gli sono state assegnate”.

“L’utilizzo di documenti riservati per attaccare l’opposizione in Parlamento è un atto gravissimo.Si va oltre la carente conoscenza delle leggi e dei principi costituzionali – comunque inaccettabile per chi dovrebbe guidare il Paese – e si mette in pericolo lo Stato e la sicurezza nazionale: con i documenti riservati non si scherza, meno che mai si usano per una bieca polemica politica.Per questo il sottosegretario alla Giustizia Delmastro(Fdi) e il vicepresidente del Copasir, Donzelli (Fdi), dovrebbero dimettersi. Il ministro della Giustizia Nordio deve fare chiarezza al più presto. Anche di fronte all’enorme contraddizione di un Governo che mentre escono documenti riservati lavora a una stretta sulla diffusione delle intercettazioni”. Lo afferma Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd.

“Noi non mettiamo in discussione il 41bis, tanto è vero Cospito è stato trasferito al carcere di Opera sotto il 41bis. A scopo precauzionale in ragione delle sue condizioni di salute è stato trasferito. Il 12 gennaio il Pd chiedeva esattamente questo : spostarlo per le sue condizioni senza togliere il regime del 41bis.Il governo ci ha messo molti giorni ed ecco cosa è accaduto.A Donzelli serviva creare una polemica politica per i tg dell’ora di pranzo e questo ha creato grandi problemi a lui e al suo inquilino, Delmastro. Noi su questo andremo fino in fondo e chiediamomo al Ministro Nordio se quelle dichiarazioni che Donzelli ha fatto possono aver messo a rischio le indagini e se soprattutto potevano essere comunicate, trasmesse e utilizzate. Su questo andremo fino in fondo. Donzelli è vicepresidente del Copasir dovrebbe essere una figura di garanzia e invece si comporta come se fosse al bar, come un passante delle Istituzioni”. Così ad Agorà la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.