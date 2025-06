Il carrello è più caro di 309 euro

“Il calo dell’inflazione è solo un’illusione ottica. Il fatto che quella annua sia scesa rispetto ad aprile, da 1,9% a 1,6% e che quella mensile sia addirittura calata dello 0,1%, non deve trarci in inganno. Non solo non c’è alcun vantaggio per i consumatori, ma la loro condizione peggiora rispetto al mese precedente”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione. “Infatti, in aprile si era speculato sulle vacanze degli italiani, spesa però non obbligatoria, mentre ora salgono gli acquisti necessari del carrello della spesa da +2,6% a +2,7%, mentre i Prodotti alimentari confermano su base tendenziale il preoccupante +3,2% di aprile e segnano un balzo mensile dello 0,4%. Si sperava che il cibo in aprile fosse rincarato su marzo per via dell’aumento delle vendite legato alla Pasqua e che poi a maggio scendesse di prezzo, invece sale ulteriormente. Una tendenza allarmante che manda in tilt i bilanci delle famiglie più in difficoltà”, prosegue Dona.

“Tradotto in termini di aumento del costo della vita, significa che per una coppia con due figli ben 292 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 309 per il carrello della spesa. Una vera e propria stangata. Per una coppia con 1 figlio, 259 euro sono per cibo e bevande, 276 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. In media una famiglia spende 202 euro in più per mangiare e bere”, conclude Dona.

credit foto towfiqu-barbhuiya-xkArbdUcUeE-unsplash