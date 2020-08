Il cancelliere austriaco: virus arriva in auto

“Vediamo che il virus arriva in auto dal confine e per questo è necessario controllare in modo rigido i confini”. È quanto afferma il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, rivolgendosi ai suoi connazionali a proposito del coronavirus. “Prestate attenzione perché la pandemia di coronavirus non è ancora finita. Dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere la salute di tutti e per evitare un secondo lockdown, per non mettere a rischio posti di lavoro ed economia”, recita il messaggio di Kurz, pubblicato sul suo account Twitter.

Per Kurz, “le infezioni da coronavirus negli ultimi giorni hanno raggiunto un livello preoccupante”. Il cancelliere conservatore parla della necessità di una stretta sui confini: “In futuro ogni controllo ai confini dovrebbe essere anche un controllo di salute per combattere l’importazione del virus dall’estero in modo più efficace e più rapido”.