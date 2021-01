Il bordello dei colori italiani

Aspre polemiche, tra Regioni e Governo, critiche da diverse categorie commerciali. L’Italia a colori, per cercare di mettere un ulteriore freno ai nuovi contagi da Covid 19, continua ad essere al centro del dibattito, che nella giornata di ieri ha toccato anche i livelli di un vero e proprio scontro tra Regione Lombardia e Governo centrale. Motivo del contendere i dati Rt, secondo Roma comunicati sbagliati da Milano, secondo Milano caricati male da Roma. E cosi’ il governatore si e’ detto indignato per le false accuse ricevute, mentre la sua vice, Letizia Moratti, ha affondato il colpo con un’accusa diretta: “Il ministro Speranza voleva che ci assumessimo la colpa”.

In ogni caso la Lombardia da ieri mattina e’ in fascia arancione, anche se l’uscita dalla zona rossa non e’ bastata all’amministrazione regionale, che va avanti con il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che continua a chiedere chiarezza su tutta la vicenda.

Intanto si muove anche il sindaco Pd di Bergamo, Giorgio Gori: “Se davvero in Lombardia sin dal 12 ottobre si sono erroneamente conteggiati i guariti tra i positivi, alzando cosi’ l’Rt e provocando restrizioni maggiori di quelle necessarie – ha detto – credo che le categorie penalizzate potrebbero avviare una class action per il risarcimento del danno”. A Roma la linea ministeriale non cambia, e dall’Istituto superiore di sanita’ e’ arrivata una precisazione: “L’algoritmo utilizzato per il calcolo dell’Rt nel monitoraggio dell’epidemia Covid-19, e’ corretto, da aprile non e’ mai cambiato ed e’ uguale per tutte le Regioni che lo hanno utilizzato finora senza alcun problema”. Un’altra protesta arriva dalla Sardegna, che sempre da questa mattina lascia la fascia gialla per entrare in zona arancione. “Una scelta paradossale” secondo il governatore dell’isola, Christian Solinas.

“Mentre inauguriamo nuovi posti letto in terapia intensiva, ben trenta, e altri quattordici sono gia’ pronti a Cagliari, nella struttura Covid del Binaghi – sottolinea il presidente – il Ministero decide il passaggio della Sardegna in zona arancione per il superamento della percentuale dei ricoveri. Riteniamo che questo calcolo sia sbagliato e gia’ da ieri abbiamo manifestato allo stesso ministro tutte le nostre perplessita’ e la contrarieta’ assoluta a una decisione di questo tipo. Dietro quei colori ci sono persone, attivita’ economiche e produttive. Oggi tutti gli indicatori consentono di mantenere la Sardegna in zona gialla, permettendo al nostro sistema economico e produttivo, gia’ duramente provato dal perdurare della pandemia, di continuare il proprio lavoro. Tuteleremo le ragioni della Sardegna in ogni sede”. Tra polemiche e scontri tra ricorsi presentati e ricorsi annunciati, da oggi l’Italia a colori ha un nuovo quadro, ma ancora nessuna regione in zona bianca. IL NUOVO QUADRO – Alla luce di quando deciso deciso dalla cabina di regia con i dati aggiornata a venerdi’ scorso, in zona rossa ci sono una regione e una provincia autonoma; in arancione quattordici regioni; in giallo quattro regioni e una provincia autonoma; nessuno in zona bianca, ZONA ROSSA – Sicilia, provincia autonoma di Bolzano. ZONA ARANCIONE – Sardegna, Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta. ZONA GIALLA – Campania, Basilicata, Molise, Toscana, provincia autonoma di Trento.