Il 17% dei contribuenti paga per il 60% degli evasori (dove vivono?) che non versa un euro. Sanità a rischio, per non dire il resto

di Cassandra – Fa bene Alberto Brambilla a ribadire il concetto. In un recente editoriale sul Corriere della Sera online, il fondatore di Itinerari previdenziali torna a ricordare che più della metà degli italiani non paga le tasse. E siccome le tasse servono per alimentare il Sistema sanitario nazionale, oltre che altri servizi essenziali, si sta arrivando al punto di non ritorno. “Ma la politica – scrive – continua a dare bonus per cercare consensi”. E, aggiungiamo noi, tiene il macigno sotto lo zerbino. Gira attorno al problema, da decenni è ferma sull’attuazione di quel poco di federalismo fiscale che aspettiamo, e sul riscontro dei livelli essenziali delle prestazioni. Fuffa. Ci dicono la verità? No, anche se la conoscono. “La sola possibilità di conservare e migliorare la democrazia e i valori civili e sociali nei Paesi europei e in Italia è quella di dire la verità ai cittadini, a quel popolo nel cui nome spesso la politica ha fatto disastri”. Il debito pubblico è lì da vedersi. Il debito pubblico ha superato “i 100 mila miliardi di dollari pari a circa il 100% dell’intero Pil mondiale. L’Italia si colloca ai vertici di questa poco onorevole classifica con quasi il 135% di rapporto debito/Pil e, a differenza di altri Paesi, con scarse possibilità di miglioramento”. Come mai? “Siamo diventati la società dei diritti e la parola doveri, che sono le fondamenta dei diritti, sembra essere sparita dal vocabolario. Ma se mancano i doveri, la sanità non funziona, i treni arrivano in ritardo, la scuola non è più maestra di vita e la società peggiora, diventa rabbiosa”. In cambio di questo malessere arrivano quella che Brambilla definisce la “paghetta di Stato”. La decontribuzione (“non mi paghi i contributi ma avrai lo stesso la pensione”), l’assegno unico per il nucleo familiare, e tutti gli sconti di Stato. Ma ecco il punto, che a noi piace tanto ribadire e sul quale spesso siamo tornati proprio da queste colonne. ““. Un altro punto che ci piace ribadire: dove accade questo? Perché va detto, e se non si chiude il cerchio, il Paese implode su se stesso. Altro aspetto che incide, eccome, su questo scenario devastante, è la demografia. ““. Brambilla ha detto tutto. Il Governo lo sa che è tutto vero. Le forze politiche lo sanno. Ma l’evasione prosegue, i contributi non li pagano tutti, l’Irpef è per i soliti noti. E poi diciamo che la sanità e le liste d’attesa sono inaccettabili. Sappiamo per merito di chi. Ci sono due Italie, e anche tre. Ma la priorità è il Ponte sullo Stretto.Perché non iniziano a portare la legalità fiscale e contributiva in tutta Italia? Perché non avrebbero più un serbatoio di voti nei soliti territori? Poi non dite che è razzismo.