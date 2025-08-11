Il 15 agosto il previsto vertice Trump-Putin. Europa afona

Trump è perto a un vertice trilaterale con Russia e Ucraina, ma priorità viene data all’incontro con Putin. Il presidente degli Stati Uniti infatti ha espresso apertura alla possibilità di organizzare un vertice trilaterale con Russia e Ucraina in Alaska. Tuttavia, secondo una fonte della Casa Bianca citata da Reuters, al momento la priorità di Washington è preparare un incontro bilaterale tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Il leader statunitense aveva già annunciato l’intenzione di incontrare Putin il 15 agosto in Alaska, un’iniziativa poi confermata dal consigliere del Cremlino Yuri Ushakov. Quest’ultimo ha dichiarato che i due presidenti “si concentreranno senza dubbio sulla discussione delle opzioni per raggiungere una risoluzione pacifica a lungo termine della crisi ucraina”. Ushakov ha inoltre sottolineato che, secondo i piani del Cremlino, il successivo incontro tra Putin e Trump dovrebbe svolgersi sul territorio russo. L’ipotesi del vertice a tre, con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, resta sul tavolo, ma non è ancora stata calendarizzata.

E l’Europa conta come il due di picche quando il tavolo chiama bastoni.