Ideal Standard di Borgo Valbelluna, forse uno spiraglio

Si è svolto ieri, d’intesa con il MISE, il secondo tavolo regionale di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività poste in essere per ricercare una soluzione industriale, con salvaguardia dei livelli occupazionali, per il sito Ideal Standard di Borgo Valbelluna (BL). Alla riunione, presieduta dall’Assessore regionale Elena Donazzan, assistita dall’Unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro e dalla Direzione Lavoro della Regione del Veneto, hanno partecipato i rappresentanti di Ideal Standard, dell’Advisor Sernet SpA, di Confindustria Belluno, delle segreterie territoriali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, unitamente alle RSU, del Ministero dello sviluppo economico e di Invitalia. Durante l’incontro è stato fatto il punto sulle modalità di ricerca, analisi e valutazione delle manifestazioni di interesse all’acquisizione del sito bellunese. L’advisor ha illustrato in dettaglio le attività realizzate fino ad oggi.

Allo stato attuale sono varie le manifestazioni d’interesse industriale, di soggetti nazionali e internazionali, al sito di Trichiana, come confermato da Sernet. “L’incontro odierno – commenta l’Assessore Donazzan – dimostra la piena operatività e il massimo impegno di tutte le parti a conseguire l’obiettivo condiviso. Nella consapevolezza che il percorso da fare assieme è ancora lungo e articolato, le tappe sono segnate e contiamo di procedere senza sosta”. Il prossimo tavolo regionale di monitoraggio è stato convocato per il 29 dicembre 2021 alle 11.30 nella sede di Veneto Lavoro a Mestre.