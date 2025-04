I trumpisti italiani non hanno nulla da dire sugli Usa che non condannano la strage della domenica delle Palme a Sumy?

Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati del G7 che non appoggeranno una dichiarazione di condanna dell’attacco della Russia a Sumy. Lo riporta Bloomberg secondo cui il rifiuto sarebbe allo scopo di mantenere i negoziati con Mosca in carreggiata. Secondo fonti dell’agenzia americana l’amministrazione del presidente Donald Trump avrebbe comunicato agli alleati di non poter firmare la dichiarazione di condanna dell’attacco, poiche’ sta “lavorando per preservare lo spazio per negoziare la pace”.

Il Canada, che detiene la presidenza del G7 quest’anno, ha comunicato agli alleati che senza l’approvazione degli Stati Uniti sarebbe impossibile procedere con la dichiarazione, secondo le stesse fonti. L’ambasciata statunitense a Londra ha rifiutato di commentare. La Casa Bianca, il Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti e il governo canadese non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Bloomberg News.

Di sicuro si accoderanno i trumpisti di casa nostra. Se l’imperatore Donald tace, tace anche il fronte italiano.