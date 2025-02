I politici si rendono conto dell’impatto delle bollette sul retail?

“L’aumento delle tariffe energetiche rischia di mettere sotto pressione le imprese del settore retail, preoccupate dei possibili impatti in termini di sostenibilità economica e di competitività, con maggiori costi che potrebbero compromettere il continuo impegno delle imprese a contenere la spinta inflattiva, così come dimostrato soprattutto nell’ultimo triennio”. Ad affermarlo in una nota è Federdistribuzione.

“Negli anni – sottolinea Carlo Alberto Buttarelli, il presidente di Federdistribuzione – le imprese della Distribuzione Moderna hanno continuato a investire in azioni di contenimento dei consumi energetici, ma oggi hanno costi non comprimibili. Si pensi ad esempio all’importanza della climatizzazione dei punti vendita o della tenuta delle catene del freddo. Il nostro è un settore energivoro, seppur non classificato come tale, ed è necessario che misure di tutela dall’incremento delle tariffe, oltre a essere correttamente orientate alle famiglie e a soggetti economici più fragili, tengano in considerazione un settore importante come quello della Distribuzione Moderna, che costituisce una parte cruciale del tessuto economico. In un periodo di grandi sfide, le nostre imprese devono poter contare su politiche di sostegno lungimiranti che ne garantiscano la tenuta e la capacità di investimento”.

Ma anche Unionplast, l’associazione che rappresenta le imprese italiane di trasformazione e riciclo delle materie plastiche, un settore cruciale per il sistema manifatturiero nazionale, secondo solo alla Germania in Europa, lancia un allarme urgente sulle gravi conseguenze dell’esplosione dei costi energetici. “La crisi dei prezzi dell’energia sta mettendo in ginocchio il settore plastica, un comparto altamente energivoro che comprende oltre 5.000 imprese e dà lavoro a più di 100.000 persone. Siamo in una situazione di emergenza che rischia di compromettere la continuità operativa di molte aziende e l’intero sistema economico nazionale. Questo problema non riguarda solo la plastica, ma tutte le filiere collegate, come l’agro-alimentare, l’edilizia, la sanità e l’automotive, essenziali per il Paese”, ha dichiarato Marco Bergaglio, Presidente di Unionplast.

Il prezzo dell’energia elettrica ha raggiunto i 150 euro a MWh, ben al di sopra della media di 108 euro a MWh registrata nel 2024, con un impatto devastante su migliaia di aziende. Se non si interviene tempestivamente, molte imprese rischiano di fermarsi, innescando un effetto domino che colpirà le filiere strategiche per l’Italia e comprometterà l’intero tessuto produttivo del Paese. Il rischio è di alimentare – spiega l’associazione in una nota – una spirale inflattiva che impatterà su prezzi e competitività, con gravi ripercussioni per l’economia nazionale. Unionplast lancia un appello al Governo, sollecitando misure concrete e urgenti nel primo Consiglio dei Ministri utile per limitare i danni causati dall’aumento dei costi energetici, sottolineando l’urgenza di affrontare questa crisi che sta minacciando la competitività del settore e delle filiere collegate. Tra le richieste principali vi è la necessità di introdurre un price cap europeo per arginare la speculazione finanziaria che sta gonfiando i costi dell’energia, ma anche di coinvolgere attivamente il GSE nei Power Purchase Agreements (PPA) per ridurre il rischio di controparte e garantire alle imprese un accesso più stabile e vantaggioso all’energia. Inoltre, Unionplast chiede che i proventi ETS vengano destinati a investimenti mirati che possano portare a una decarbonizzazione reale e sostenibile delle imprese, prendendo esempio dalle politiche attuate in Germania, per consentire all’industria plastica italiana di mantenere una competitività sostenibile all’interno dell’Unione Europea. “La plastica è uno dei pilastri dell’economia italiana. Se non si agisce ora, rischiamo di compromettere la sopravvivenza stessa del settore, con ripercussioni devastanti su tutta l’economia. Non possiamo permetterci di perdere un settore così vitale per il Paese”, conclude Bergaglio.