I medici: siamo tornati ai livelli di marzo

“Siamo tornati ai tempi di marzo – commenta il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli -. Dobbiamo capire il perche’ di quella che e’ una vera e propria strage, specie nell’ambito della Medicina generale”. IFilippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, commenta cosi’ l’incremento di decessi per Covid tra medici, cresciuto oggi di altre quattro unita’, per un totale di 237 vittime. “Solo comprendendo le cause di queste morti, che nella seconda ondata francamente non ci aspettavamo, potremo prevenire altri decessi e rendere onore ai colleghi scomparsi. Per questo abbiamo proposto, in accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, un monitoraggio sul territorio”, ha concluso Anelli.