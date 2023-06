I mafiosi col reddito di cittadinanza

Venti dei soggetti finiti nell’inchiesta ‘Villaggio di Famiglia’ della Guardia di Finanza di Palermo percepivano direttamente o tramite il proprio nucleo familiare il reddito di cittadinanza, beneficio che verrà immediatamente sospeso.

Mesi di intercettazioni e attività tecniche hanno permesso di ricostruire gli affari della famiglia mafiosa di Villaggio Santa Rosalia a Palermo, azzerata l’altra notte dai 26 arresti e 7 misure interdittive eseguiti dalla guardia di finanza su mandato della Dda palermitana. Le indagini hanno accertato come il clan guidato dai Sorrentino (padre in carcere e figlio 23enne supplente) basasse i propri affari illeciti sull’infiltrazione e il conseguente pesante condizionamento del tessuto economico del territorio. I mafiosi controllavano le postazioni per la vendita ambulante del pane, con episodi anche di imposizione del prezzo di vendita dei prodotti; le specifiche autorizzazioni per l’apertura di negozi ovvero per il cambio della loro gestione, con l’imposizione di ditte e tecnici per la realizzazione di lavori nei locali commerciali; la mediazione nella conclusione e realizzazione di affari immobiliari a favore di soggetti inseriti o contigui alla consorteria mafiosa, destinatari per questo di una rivendicata “prelazione ambientale” e la gestione delle aziende operanti nel settore edile e del movimento terra, direttamente riconducibili agli interessi della famiglia mafiosa, tanto da poter essere considerate – come affermato dal GIP – “vera e propria articolazione imprenditoriale del mandamento di Pagliarelli”.