I giovani universitari scappano dal Sud? Bernardelli: Solo certi politici hanno la fregola per insediarsi

di Roberto Bernardelli – Avete notato, vero, la fregola con cui una determinata classe politica spinge con enfasi per la propria proliferazione al Sud. Beh, così non è per le nuove generazioni che non vedono futuro nella prosopopea dei partiti e non so fidano della retorica elettorale.

La prova del nove viene dai dati della migrazione verso le mete universitarie. “Negli ultimi 15 anni la Sicilia ha visto crescere in modo costante l’emigrazione universitaria. Oggi un giovane su tre lascia l’isola per iscriversi a un ateneo del Centro o del Nord Italia e solo uno su quattro di chi si laurea altrove rientra in Sicilia per lavorare. E’ importante creare le condizioni per una inversione di tendenza, perche’ chi nasce o vive in Sicilia abbia la possibilita’ reale di restare a studiare nell’isola”. Le parole del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino arrivano a margine dell’iniziativa “Questa e’ la mia terra e io la difendo”, la terza edizione del Festival per il diritto a restare.

Mannino rileva che “partire da una sfida specifica, quale la migrazione degli studenti e’ un buon punto di inizio, perche’ attraverso di essa si possono affrontare vaste problematiche: dal lavoro ai servizi, dal problema della casa alle questioni della mobilita’ interna e della sanita’”. ” La migrazione universitaria – sottolinea il segretario della Cgil- ha un forte impatto economico: il Mezzogiorno perde oltre 3 miliardi di euro l’anno tra spese sostenute dalle famiglie e ricchezza non prodotta nei territori di origine. Per la sola Sicilia, la cifra supera i 500 milioni di euro ogni anno. Con meno studenti e meno laureati- prosegue- anche le universita’ siciliane perdono a trattivita’, innescando un circolo vizioso che spinge altri a partire, depauperando la nostra terra delle sue energie migliori”.

Spopolamento costante, fuga sanitaria costante, e partiti, sempre gli stessi, senza che nulla cambi. Quando il Sud capirà che senza soluzione della questione settentrionale non si potrà risolvere la questione meridionale, il Mezzogiorno resterà un campo sociale per fare statistica.

On. Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord