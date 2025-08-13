I dazi non salvano il bilancio di Trump

l deficit del bilancio federale degli Stati Uniti e’ aumentato del 19,4 per cento su base annua a luglio, raggiungendo 291 miliardi di dollari, nonostante un incremento di 8 miliardi nelle entrate generato dai dazi, secondo i dati diffusi ieri dal dipartimento del Tesoro. Il mese scorso il deficit federale si e’ attestato a 243,7 miliardi di dollari, mentre le previsioni indicavano un deficit di 206,7 miliardi. Le entrate sono cresciute del 2,5 per cento annuo a 338,5 miliardi, mentre le spese sono aumentate del 9,7 per cento, toccando i 629,6 miliardi. I ricavi da dazi sono saliti del 273 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, raggiungendo 28,4 miliardi, in linea con la politica tariffaria voluta dal presidente Donald Trump.

Nei primi 10 mesi dell’anno fiscale 2025, il deficit totale ha segnato un aumento del 7,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, arrivando a 1.600 miliardi di dollari. Nel medesimo periodo, le entrate dello Stato federale sono cresciute del 6,4 per cento, raggiungendo i 4.400 miliardi di dollari, mentre le spese sono aumentate del 6,7 per cento, attestandosi a circa 5,9 miliardi di dollari. Le entrate da dazi sono aumentate a 136 miliardi, con un aumento annuo superiore al 116 per cento.