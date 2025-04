I dazi mordono l’economia Usa

Meno container nei porti americani e meno merci sui cargo: la guerra commerciale tra Usa e Cina sta iniziando a ripercuotersi sull’economia statunitense in generale. Secondo il Financial Times, i gruppi di logistica hanno comunicato un drastico calo delle prenotazioni di container in arrivo negli Stati Uniti dopo l’introduzione di tariffe del 145% sulle importazioni cinesi. Il porto di Los Angeles, principale via d’ingresso per le merci cinesi, prevede che gli arrivi programmati nella settimana che inizia il 4 maggio saranno inferiori di un terzo rispetto all’anno precedente.

Stesso calo è atteso anche nel trasporto aereo. Secondo gli ultimi dati disponibili del servizio di tracciamento dei container Vizion, a metà aprile le prenotazioni di container standard dalla Cina agli Stati Uniti erano inferiori del 45% rispetto all’anno precedente. Secondo John Denton, segretario generale della Camera di commercio internazionale, lo sconvolgimento dei flussi commerciali tra Cina e Stati Uniti riflette il fatto che i commercianti ”prendono decisioni a tavolino” in attesa di un accordo tra Washington e Pechino. Intanto un sondaggio della Camera di commercio internazionale in più di 60 Paesi dopo l’annuncio delle tariffe ha mostrato l’aspettativa di un impatto permanente sul commercio, a prescindere dall’esito dei prossimi negoziati. Il costo di accesso al mercato statunitense sarebbe il più alto dagli anni ’30, spiega Denton, aggiungendo che “si è quasi accettato che il 10% sarà il costo minimo per accedere al mercato statunitense, a prescindere da altre incertezze”.