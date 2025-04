I dazi isolano Salvini nel partito e nel Governo. Patto per il Nord: Antepone carriera a interessi del Paese e dei territori

“Sui dazi Salvini è sempre più isolato nel partito e nel Governo. I dazi di Trump, per usare l’efficace espressione del Governatore Zaia, rischiano di essere il terzo ‘cigno nero’ dopo il Covid e la guerra, quindi una sciagura per imprese, lavoratori e famiglie. Sul pericolo dei dazi la pensano allo stesso modo tutti i partiti di maggioranza e di opposizione, tutti tranne Salvini, che non sappiamo se inserire fra i leader di maggioranza o opposizione, o forse tutti e due contemporaneamente, che mette la propria carriera politica dinanzi agli interessi dell’economia del Paese e dei nostri territori”.

Lo afferma il Patto per il Nord in una nota.