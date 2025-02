I dati Openpolis: Solo un terzo dei fondi Pnrr sono stati spesi. Ecco i numeri dopo le pressioni sul Governo

di Cassandra – Inizia così il dossier della Fondazione Openpolis che tallona il governo da anni sull’attuazione del Pnrr. “Dopo anni di battaglie, siamo finalmente in grado di annunciare un’importante novità sullo stato dell’arte del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le informazioni sul nostro progetto di monitoraggio indipendente OpenPNRR sono state infatti aggiornate con l’avanzamento della spesa effettiva per ognuno dei quasi 270mila progetti del piano. In questo modo è possibile verificare quanto si sta effettivamente spendendo per il più grande piano di investimenti pubblici del paese. Quello che secondo le intenzioni iniziali dovrebbe cambiare il volto all’Italia”.

Secondo le intenzioni, e al condizionale.

Si legge che “Questo risultato è stato possibile grazie anche alla mobilitazione che negli ultimi mesi ha visto protagoniste centinaia di associazioni e organizzazioni della società civile, riunite nelle sigle Dati Bene Comune e Osservatorio civico PNRR. Siamo così in grado di dire a che punto siamo realmente con il Pnrr, progetto per progetto, al di là della propaganda politica e dell’opinionismo slegato dai dati, che spesso inquinano il dibattito pubblico. Tre anni e mezzo dopo l’approvazione del piano (luglio 2021), è stato speso il 30,1% delle risorse disponibili”.

Sediamoci e guardiamo i grafici.

Poi si legge ancora che “La fonte dei dati è sempre Italia Domani, il portale governativo che rilascia periodicamente le informazioni sul piano. Questo risultato è stato possibile solo dopo una campagna di pressione della società civile, che nell’ultimo anno ha preteso e ottenuto più trasparenza”.

E-lex. Inoltre, avevamo richiesto dati sulla spesa dei progetti già Un percorso iniziato il 12 febbraio 2024 con la prima richiesta di accesso civico di Openpolis per conoscere i dati sull’avanzamento di spesa per i progetti. “A quella e ad altre richieste sono seguiti diversi dinieghi da parte del governo. Sono stati mesi di botta e risposta, resi possibili dal prezioso supporto dello studio legale. Inoltre, avevamo richiesto dati sulla spesa dei progetti già a partire dal 2022″

Ora c’è solo da sperare che il restante 70% non resti fuori dalla concreta realizzazione

Giancarlo Giorgetti in parlamento in seguito a Ad essere ancora più precisi, la Fondazione spiega che “il governo ha pubblicato i nuovi dati, proprio alla vigilia della scadenza del 31 dicembre, annunciata dal ministro dell’economiain parlamento in seguito a un’interrogazione parlamentare elaborata sulla base del nostro monitoraggio”.

Comprensibile e motivata la soddisfazione di Openpolis:

“Fin dal 2021, anno di approvazione del piano, abbiamo lavorato affinché venisse fatta più luce possibile sull’andamento di investimenti e riforme. Non è possibile valutare compiutamente questa ingente mole di risorse se non c’è la minima trasparenza. La chiediamo da sempre e continueremo a farlo fino alla fine”, afferma Vittorio Alvino, presidente della Fondazione Openpolis.

Qui è possibile leggere i dettagli di spesa e investimenti: