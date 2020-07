Hanno fatto il deserto attorno a noi

di Giancarlo Rodegher – Dati molto interessanti se fossero capiti dai nostri baldi giovani del governo.ì quelli che vedono il fattura del Nordest precipitare: a livello di macroarea la maggior sofferenza si avverte proprio lì (-21,3%).

Insisto però su un solo dato di fatto che non può essere ignorato. Senza iniezione di denaro fresco e sopratutto a fondo perduto a famiglie,imprese,pensionati etc..etc… sarà arduo far risalire sia il fatturato che il PIL.

La gente ha paura di spendere e si guarda bene dal riconoscere qualsiasi spiraglio di ottimismo poiché chi sta al governo ha dato prova di inettitudine non considerando in quale sistema burocratico si trova il paese da sempre.

Vedo, sento molta gente attorno a me e non si intravede il benché minimo spiraglio di ripresa economica. Artigiani, commercianti e piccole imprese, salvo casi eccezionali, sono tutte con l’acqua alla gola e tirano a campare per forza di inerzia e non perché convinti di venirne fuori o perché si intravede qualche luce all’orizzonte.

Per curiosità ho girato in diverse località della mia provincia ed anche fuori, ma è desolante vedere alberghi chiusi, edicole di giornali scomparse, ristoranti coraggiosi che hanno aperto ma che faticano a tirare fuori i puri costi giornalieri, località turistiche un tempo sempre affollate oggi quasi deserte se fatto un paragone, persone che non andranno in ferie perché impossibilitate a chiedere prestiti in banca essendo in cassa integrazione, e la lista potrebbe continuare tanto sono gli esempi che si potrebbero fare.

Da indipendentista Veneto, speranzoso almeno nell’autonomia vorrò vedere cosa faranno i signori a roma quando non si vedranno più arrivare soldi, nostri soldi di cui residuo fiscale…..scomparso.

Continueranno ad aumentare il debito pubblico?

Invece di risolvere i problemi cambiando radicalmente il sistema italiota diventato ormai insostenibile gli ” idioti sognatori”, si rallegrano felici che l’U.E. stia non facendo ma pensando qualcosa di utile per l’Italia. Poveri stolti non hanno ancora capito che l’Italia è diventata non più credibile e quindi ci faranno il pelo ed il contro pelo prima di darci un solo euro ??!!!

Ci vogliono prendere per stanchezza e alla fine qualcuno ci cascherà dentro all’imbuto belle e pronto per l’occasione.