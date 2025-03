Hanno fatto a pezzi il Ssn. Infermieri, 10mila in meno in un anno

La grave carenza di infermieri non e’ solo una questione di numeri, ma il riflesso di dinamiche professionali che aggravano lo squilibrio tra bisogni assistenziali e disponibilita’ di personale, configurando una vera e propria emergenza per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). “Siamo di fronte a un quadro che compromette il funzionamento della sanita’ pubblica e mina l’equita’ nell’accesso alle cure, soprattutto per le persone anziane e piu’ vulnerabili, sia in ambito ospedaliero che territoriale, dove gli investimenti del PNRR rischiano di essere vanificati senza un’adeguata dotazione di personale infermieristico”.

Lo afferma Nino Cartabellotta Presidente della Fondazione GIMBE, commentando i dati sulla professione infermieristica presentati al 3 Congresso Nazionale FNOPI di Rimini. Nel 2022, secondo i dati del Ministero della Salute, il personale infermieristico contava 302.841 unita’, di cui 268.013 dipendenti del SSN e 34.828 impiegati presso strutture equiparate. In Italia ci sono 5,13 infermieri ogni 1.000 abitanti, con forti disomogeneita’ territoriali: dai 3,83 della Campania ai 7,01 della Liguria.

“In generale – commenta il Presidente – il numero di infermieri risulta piu’ basso in quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno, sottoposte ai Piani di rientro, oltre che in Lombardia”. Il confronto internazionale e’ impietoso: considerando tutti gli infermieri in attivita’, a prescindere dal contratto di lavoro e dalla struttura in cui operano, nel 2022 l’Italia contava 6,5 infermieri per 1.000 abitanti, dato ben al di sotto della media OCSE di 9,8 e della media EU di 9. In Europa peggio di noi solo Spagna (6,2), Polonia (5,7), Ungheria (5,5), Lettonia (4,2) e Grecia (3,9) (Figura 2). Anche il rapporto infermieri/medici fotografa un sistema sbilanciato: in Italia e’ fermo a 1,5, rispetto alla media OCSE di 2,7. Infine, se per il 2022 i dati OCSE riportano per il nostro Paese la presenza di 384.882 unita’ di personale infermieristico, il numero di quelli che lavorano nelle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate si attesta poco sopra 324.000 (302.841 nel pubblico e 21.422 nel privato accreditato).

“E’ evidente – chiosa Cartabellotta – che oltre 60 mila infermieri, ovvero piu’ di 1 su 6, esercitano come liberi professionisti o all’interno di cooperative di servizi e rappresentano “forza lavoro” strutturale del SSN”. Il numero di infermieri dipendenti del SSN che lasciano volontariamente il posto di lavoro e’ in costante aumento dal 2016, con un’accelerazione significativa nel biennio pandemico 2020-2021 e una vera e propria impennata nel 2022. Solo nel triennio 2020-2022 hanno abbandonato il SSN 16.192 infermieri, di cui 6.651 nel solo 2022.

“Questo trend in continua ascesa – commenta Cartabellotta – non viene compensato dall’ingresso di nuove leve, aggravando la carenza di personale e l’insostenibilita’ dei carichi di lavoro, con un inevitabile effetto boomerang su chi rimane in servizio”. Ancora piu’ allarmante e’ il dato relativo alle cancellazioni dall’Albo FNOPI, requisito essenziale per esercitare la professione: ben 42.713 infermieri si sono cancellati negli ultimi quattro anni, di cui 10.230 solo nel 2024. Le motivazioni sono diverse – pensionamenti, trasferimenti all’estero, decessi, morosita’, abbandoni volontari della professione – e tutte concorrono a un bilancio “in rosso”: di fatto la professione infermieristica perde oltre 10 mila unita’ all’anno. Nel 2022, quasi 78 mila infermieri dipendenti del SSN avevano piu’ di 55 anni, ovvero oltre di 1 su 4 (27,3%), mentre un ulteriore 22% (n. 62.467) si collocava nella fascia di eta’ 50-54 anni.

“Anche prescindendo dagli altri fattori critici – commenta il Presidente – la sola variabile anagrafica basta a delineare uno scenario allarmante: senza un ricambio generazionale adeguato, la carena di infermieri e’ destinata ad acuirsi nei prossimi anni, quando si raggiungera’ il picco della gobba pensionistica”.Salari inadeguati. “A fronte di condizioni lavorative impegnative e spesso insostenibili – sottolinea Cartabellotta – gli stipendi degli infermieri restano tra i piu’ bassi d’Europa, sia in termini assoluti, sia rispetto al costo della vita. Una condizione che rende la professione sempre meno attrattiva per le nuove generazioni”. Nel 2022, la retribuzione annua lorda di un infermiere italiano era di $ 48.931 a parita’ di potere di acquisto, ben $ 9.463 in meno rispetto alla media OCSE ($ 58.394). In Europa, stipendi piu’ bassi si registrano solo nei paesi dell’Europa dell’Est (Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Repubblica Slovacca, Lettonia e Lituania), oltre a Grecia e Portogallo. Ancora piu’ allarmante e’ il dato storico: dal 2001 al 2019 il salario degli infermieri italiani e’ diminuito dell’1,52%, un segnale inequivocabile di progressiva svalutazione professionale, a fronte di crescenti responsabilita’ e carichi di lavoro sempre piu’ gravosi.Troppi pochi laureati per compensare l’emorragia. Il campanello d’allarme piu’ preoccupante suona sul fronte dei nuovi laureati: nel 2022 in Italia si sono laureati solo 16,4 infermieri ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media OCSE di 44,9 (Figura 7). “Un divario drammatico – chiosa il Presidente – che conferma l’assenza di un “serbatoio” professionale e certifica la scarsa attrattivita’ della professione infermieristica per i giovani”.