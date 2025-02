Hacker: Mattarella è russofobo. E parte attacco a siti ministeri, Finanza e Carabinieri

Alla fine è arrivata la rivendicazione degli attacchi hacker che hanno preso di mira siti istituzionali di Guardia di Finanza, Carabinieri, Corriere della Sera, diversi ministeri e banche italiane. Con la siglia «NoName» la rivendicazione è stata: «Mattarella è russofobo». Si tratta, come riporta lo stesso Corriere, vittima dell’attacco, di una azione di «punizione per l’Italia con missili DDoS», che ha avuto come bersaglio i ministeri chiave di “. Viene spiegato che i “Distributed denial of service “puntano a rendere irraggiungibili i sitidi“. L’effetto però è stato compensato da un intervento che ha evitato il peggio grazie all’, che ha potuto allertare per tempo e scongiurare conseguenze più dannose. Nel mirino, viene riferito da via Solferino, sono finiti anche siti di gestione dei trasporti, Milano Malpensa, Intesa San Paolo e Mps. La vicenda segue la bordata della portavoce del ministero degli Esteri di Moscain risposta alla frase del presidente Mattarella, che aveva paragonato l’invasione russa alle azioni di occupazione del regime di Hitler, minacciando che tali affermazioni avrebbero avuto conseguenze.