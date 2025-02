Gli hacker filorussi ci riprovano. Sotto attacco Nexi, Benelli Armi, Fiocchi, Mediobanca…

Nuovi attacchi hacker degli attivisti filorussi contro siti web italiani. A differenza degli attacchi dei giorni scorsi, a quanto si apprende, nel mirino sono finiti siti web degli istituti finanziari e dell’industria delle armi. L’Agenzia per CYBERSICUREZZA nazionale, Acn, ha subito dato l’alert avvisando i target per le azioni di mitigazione.

Prosegue così, per il terzo giorno, la campagna DDoS di NoName057. Tra gli obiettivi degli attacchi di oggi anche siti web del settore trasporti, già finiti nel mirino nei giorni scorsi. Alcuni siti web risultano al momento irraggiungibili.

Nel mirino i siti di alcuni gruppi finanziari, come Mediobanca e Nexi, e di aziende come Benelli e Fiocchi (armi e munizioni) e Danieli (impianti siderurgici). L’azione che ha sempre origine dal gruppo russo chiamato NoName057(16) è un “crowd attack” chiamato “Ddosia” in cui gli hacker riescono a coinvolgere altri gruppi per partecipare insieme a un attacco mirato a provocare il blocco dei siti colpiti. In attacchi di questo tipo NoName è arrivato a coinvolgere anche 70 gruppi sotto un’insegna denominata ‘Justice league’.