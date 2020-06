di Luca Gusperti – Con il susseguirsi degli avvenimenti causati dal Covid 19 , è sempre più evidente l’ importanza del lavoro dei Professionisti dell’ Area Sanitaria.

Cogliamo quindi l’ occasione per rilanciare a gran voce la necessità di un ”upgrade” universitario per la formazione della figura dell’ Oss, l’Operatore Socio Sanitario.

L’Operatore Socio Sanitario è una figura tecnica, di ausilio alla Professione Sanitaria dell’ Infermiere, regolata da un profilo professionale codificato nell’accordo Stato Regioni 22/02/2001.

E’ evidente che l’aspirazione di questa figura non è quella di sostituirsi agli infermieri, ai quali continuiamo a rivolgere il nostro apprezzamento per il loro insostituibile lavoro, e che supportiamo nelle richieste per ottenere un maggior riconoscimento delle loro competenze, e di un percorso di laurea quinquennale.

Come Oss è doveroso affrontare nuove sfide in un mondo sempre più competitivo ed in evoluzione, ricco di nuovi aggiornamenti.