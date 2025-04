Grimoldi, pedaggi caselli su Tangenziale Nord: 1250 euro l’anno per i pendolari, fiumi di denaro pubblico per il Ponte sullo Stretto

https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=1594331391280116&rdid=RXTQQbx0FxEWg8mK

“Oggi siamo al casello della Tangenziale Nord di Milano per protestare contro il continuo aumento dei pedaggi. Il costo è salito a 2,60 euro, ciò significa che i pendolari, che ogni giorno si spostano per lavoro, per studio, o per altre necessità personali, sono costretti a pagare 1250 euro all’anno. E’ una tassa occulta che continua a gravare sui territori del Nord, mentre poi per il Sud trovano 15 miliardi per un ponte che non interessa neppure ai siciliani e ai calabresi e che è una scelta sbagliata di chi governa”.

Lo scrive il Patto per il Nord in una nota sul presidio di sabato scorso che ha visto impegnati i militanti e il leader Paolo Grimoldi nei pressi del casello della tangenziale Nord e nel bresciano a Capriano del Colle.

“Occorre che al governo – continua la nota di Grimoldi– torni qualcuno di serio a mettere in ordine quelle che sono le priorità per questo Paese, prima fra tutte quella di smettere di vessare con la pressione fiscale coloro che lavorano e producono e che si trovano, guarda caso, soprattutto nelle regioni del Nord. Patto per il Nord guarda avanti per fermare una deriva provocata da chiacchieroni e bugiardi che in campagna elettorale promettono una cosa e poi il giorno dopo fanno l’esatto contrario”.