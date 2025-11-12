Grimoldi: Nati per dare risposte e soluzioni al nostro territorio. Con noi 300 amministratori e 56 province del Nord

“Nasciamo per dare risposte concrete ai problemi reali. Mentre c’è chi si attarda in chiacchiere inutili sul revisionismo storico e sul fascismo, noi ci occupiamo di chi lavora e ha lavorato nella parte più produttiva del Paese, il Nord. Non ne parla più nessuno. Adesso ci siamo noi, in maniera pragmatica”.

Lo ha detto il segretario federale di Patto per il Nord, Paolo Grimoldi, presentando ieri in serata in sala stampa a Montecitorio il Congresso costitutivo del partito che ci sarà nel fine settimana a Treviglio (BG).

“In pochi mesi siamo arrivati a risultati importanti, catalizzando e confederando 300 sigle fra associazioni, comitati, movimenti a livello territoriale in 56 province del Nord, con già 300 amministratori locali in carica. Al nostro Congresso ci saranno leader di partiti nazionali ed esponenti di tutte le forze politiche, abbiamo invitato tutti e vogliamo confrontarci con tutti sulle tematiche che più interessano ai cittadini e alle imprese. Il Nord è tornato”.