Grimoldi: la metropolitana Milano-Monza deve aspettare nella terza città di Lombardia i comodi del Ponte di Messina

Continua l’affondo di Patto per il Nord sulle scelte del ministro Salvini e della Salvini Premier di dirottare fiumi di risorse nel ponte sull Tretto, a differenza di opere strategiche per il Nord come la metropolitana Milano-Monza che deve aspettare tempi immemorabili per poter essere operativa nella terza città della Lombardia.

Eppure le Olimpiadi Milano-Cortina arrivano il prossimo anno, e sempre più si chiede ai cittadini un comportamento virtuoso nello scegliere trasporti a basso impatto ambientale. Eppure….

Paolo Grimoldi, leader di Patto per il Nord interroga l’opinione pubblica e sta dalla parte di chi lavora e tutti i giorni si sposta per rendere grande il territorio. Scelte di Salvini permettendo.

https://www.facebook.com/watch/?mibextid=wwXIfr&v=1662354724640286&rdid=YOfjCCLI0rNWNlCq