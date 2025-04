Grimoldi: Il Nord paga, Roma spende. Il taglio ai Comuni nella strategia della Salvini Premier

In un breve video social, Paolo Grimoldi leader di Patto per il Nord elenca con numeri alla mano, la politica discriminatoria del Governo dove siede abbondantemente la Salvini Premier. I Comuni virtuosi devono pagare di più e subire anche la penalizzazione per essere stati capaci più di altri di gestire la cosa pubblica. Come sempre, Roma non cambia. Ciò che è grave è che al Nord i politici abbiano tradito il proprio territorio e umiliato l’identità di chi sa fare bene e meglio. Per conservare bacini di consenso di potere altrove.

