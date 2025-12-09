Grimoldi: Ecco, il Nord è povero

di Paolo Grimoldi – La mappa delle RAL mostra dove il lavoro genera valore e dove, invece, il valore prodotto non riesce a trasformarsi in salari. La RAL, o Retribuzione Annua Lorda, è l’importo totale che un lavoratore percepisce in un anno, prima che vengano applicate tasse (IRPEF) e contributi previdenziali, ed è la cifra che viene solitamente negoziata in fase di assunzione.

Non è lo stipendio che si riceve in tasca il lavoratore, ma una base di calcolo che include tutte le mensilità lorde (incluse tredicesima e quattordicesima se previste), straordinari e bonus, da cui poi si sottraggono trattenute fiscali e contributi per ottenere lo stipendio netto

L’aspetto inquietante, del grafico che vedi, non è che al Nord si guadagni più del Sud, questo è un elemento conclamato ma il fatto che il divario si sia ridotto negli ultimi anni, nonostante i fondi europei (PNRR).

Se poi aggiungiamo che la vita al Nord costa di più, si deduce che il potere di acquisto di una famiglia al Sud sia migliore di quello di una famiglia al Nord, dove si lavora di più con un costo della vita più alto.

La politica da anni ha abbandonato il Nord, ecco perché devi sostenere Patto per il Nord, perché è l’unica forza politica che si impegna a favore del tuo territorio.

I numeri sono chiari, se non percepisci l’allarme resterai vittima di questo sistema.