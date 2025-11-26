Grimoldi: “Ci saremo anche noi alle prossime tornate elettorali. Basta con i partiti si dividono le Regioni senza aver eun programma

I risultati delle ultime regionali dimostrano una verità che ormai nessuno può più nascondere: i partiti nazionali si dividono le Regioni grazie alle roccaforti elettorali.
Ma i programmi?
Il Nord resta orfano di un programma serio rivolto all’autonomia, libero dalle logiche romane, dai personalismi e dalle convenienze di partito.
Per questo Patto per il Nord cresce.
Siamo l’unico movimento politico libero da personalismi che ha il coraggio di ripartire dal territorio, dalle imprese, dalle comunità locali. L’unico che mette al centro il federalismo e lo sviluppo.
Non vogliamo dividere l’Italia, ma renderla più giusta con uno Stato che premia chi produce, non chi spreca; che restituisce libertà decisionale ai territori, non che centralizza ogni potere.
Il futuro è chiaro o il Nord ritrova una sua rappresentanza politica o verrà ritenuto da Roma terra di conquista e usato per la spartizione partitica.
Siamo la voce del Nord, la casa di chi crede ancora nella concretezza, nella responsabilità e nel valore del lavoro.
Dal prossimo anno ci saremo anche noi in tutte le competizioni elettorali.
Per il Nord, Noi.
Dal profilo social su FB Patto per il Nord – Paolo Grimoldi