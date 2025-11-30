Grimoldi: Assalto a La Stampa, violenza camuffata da protesta. Giù le mani dalla libertà d’informazione

“L’assalto alla redazione de La Stampa è solo l’ultimo episodio di una violenza camuffata da protesta che vediamo ormai quotidianamente nelle piazze. A nome di Patto per il Nord esprimo solidarietà al direttore Andrea Malaguti e a tutti i giornalisti del quotidiano, chiedendo al contempo al ministero dell’Interno di rafforzare i presidi a tutela delle redazioni perché l’attacco alla libera informazione rappresenta una minaccia per l’intera democrazia”.

Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario federale di Patto per il Nord, aggiungendo che il coordinatore piemontese del movimento si recherà presso la redazione del quotidiano torinese in segno di vicinanza.