Grande Nord: Quella sanità desertificata dai partiti politici da Milano fino a Roma. Petizione per abolire il numero chiuso a Medicina

“La sanità pubblica è stata distrutta da tutte le forze partitiche a livello sia centrale sia regionale: raccontare il contrario attraverso inverosimili iniziative di sensibilizzazione, come la raccolta firme messa in atto da Lega Salvini Premier e Partito Democratico, significa ignorare la realtà dei fatti e agire nella più assoluta mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini.”

Così dichiara il vicesegretario di Grande Nord Lombardia, Giuseppe Olivieri “Grande Nord Lombardia ritiene che la carenza di personale sanitario sia dovuta alla scarsa lungimiranza di un’inetta classe politica e abbia rappresentato una delle cause fondamentali delle tragiche conseguenze legate all’emergenza sanitaria in corso.”

Considerato il recente e ritardato aumento del numero delle borse di studio per gli specializzandi laureati in Medicina e Chirurgia, “riteniamo ora doveroso abolire il “numero chiuso” per l’accesso alla medesima facoltà. A tal fine inizieremo una petizione di sensibilizzazione – aggiunge Olivieri – affinché le forze politiche presso le istituzioni preposte realizzino quanto prima questa iniziativa e si adoperino per implementare le strutture sanitarie pubbliche e la formazione e l’assunzione di personale di ogni genere operante in tale ambito.”