Grande Nord Piemonte. Elezioni, territorio senza rappresentanza

di Gigi Cabrino – Grande Nord non ha partecipato a queste elezioni in cui il solo programma è stato non far vincere l’avversario e in cui, salvo alcune eccezioni , sono mancati i contenuti.

In ogni caso congratulazioni e buon lavoro ai vincitori, speriamo solo che i temi del mondo produttivo tornino ad essere trattati dalla politica e dal prossimo governo.

Si, perché mentre la giostra degli slogan ad effetto girava a velocità sempre più elevata nella campagna elettorale di centrodestra e centrosinistra la CGIA, tanto per fare un esempio, dal suo ufficio studi ha fatto sapere che servono subito 40 miliardi per mitigare gli effetti del caro energia su famiglie e imprese.

Gli agricoltori chiedono una moratoria sulle garanzie sui finanziamenti per non essere schiacciati dall’aumento delle materie prime.

Industriali e artigiani chiedono una seria formazione professionale, malgrado tutto stanno assumendo e faticano a trovare personale specializzato.

Le piogge di questi giorni han fatto dimenticare la siccità dei mesi scorsi, ma le infrastrutture idriche non possono essere ulteriormente rimandate, visto che molte sono già progettate e finanziate.

Ecco, sarebbe bello che la politica tornasse a parlare di questi temi alla svelta piuttosto che blaterare di una flat tax che poi tanto flat non è visto che la proposta prevede 18 (diciotto) differenti aliquote.

Come Grande Nord restiamo sui contenuti e soprattutto sui territori, dimenticati dal fittizio bipolarismo destra sinistra, lo eravamo prima dello scioglimento delle camere, lo siamo stati quest’estate pur non facendo campagna elettorale, e lo saremo domani.

Relativamente al crollo della Lega (ex Nord) c’è poco da dire, un partito che si trasforma da voce dei territori a partito personale ipercentralista è una finzione che regge qualche anno di tweet e post sui social, poi l’inganno si svela.

Se sono gli artigiani di CNA a richiamare l’urgenza di tenere assieme prospettiva europea e territoriale mentre chi rappresentava i territori fa le foto sui social con la Nutella ( con il massimo rispetto della Nutella) il risultato della Salvini premier ( viene da ridere…) si spiega da solo.

Gigi Cabrino – Grande Nord Piemonte