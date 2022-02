La Consulta (presieduta da Giuliano Amato) ha ammesso a referendum anche il quesito che chiede l’abolizione della Legge Severino.

Questa legge (una delle poche serie e sensate) non permette ai condannati in via definitiva di candidarsi e ricoprire ruoli istituzionali.

Grande NORD si opporrà con tutte le proprie forze all’abolizione.

È una questione di SERIETÀ e CIVILTÀ.

Ma queste due parole, in questo paese fallito, sono ormai due sconosciute.