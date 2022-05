Grande Nord, il candidato sindaco Mariani presenta la lista per Monza

Sabato 21 Maggio alle 19.00, presso un noto ristorante di Monza, Alberto Mariani, candidato sindaco per Monza, ha presentato i 32 candidati della sua lista. Si tratta di cittadini con diverse esperienze, ma accomunati dall’interesse per le sorti di Monza, che condividono una visione di miglioramento e soluzioni per i tanti problemi, alcuni dei quali presenti da anni in città. La composizione è varia: commercianti, pensionati, artigiani, professionisti, studenti, impiegati. Un valore aggiunto, sottolinea Mariani, perché si tratta di persone che non devono e non vogliono vivere di politica, visto che hanno già mezzi di sostentamento propri, ma si mettono a disposizione della collettività di cui fanno parte. Durante la presentazione i candidati hanno sottoscritto

i punti programmatici della lista su un tabellone appositamente predisposto.