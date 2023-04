Grande Nord Gorgonzola, Olivieri: civismo scelta obbligata, presenti insieme al candidato sindaco Pedercini

“È una grande occasione per Gorgonzola. Da qui può, anzi, deve alzarsi un forte segnale di speranza attraverso tutti quei cittadini che hanno legittimamente perso la fiducia nelle istituzioni e nei partiti!”

Così si esprime Giuseppe Olivieri, neo responsabile di Grande Nord per la Lombardia e della sua declinazione territoriale a Gorgonzola, dove è nato e vive da sempre.

“Il civismo era per noi una scelta obbligata. Matteo Pedercini una scelta convinta. Non vogliamo pensare che ci siano nostri concittadini che intendano dare credito a quelle formazioni partitiche che tanto a Roma, quanto in Regione hanno distrutto la sanità pubblica e tolto ogni speranza a imprese e famiglie. In Matteo Pedercini si identifica il candidato sindaco ideale, in grado di coniugare esperienza, voglia di fare e rappresentatività della nostra Comunità”.

Grande Gorgonzola ha appena ricevuto il placet da parte della Commissione Elettorale e si presenterà come grande novità al prossimo appuntamento elettorale del 14 e 15 maggio. Insieme a “Progetto Uniti per Fare” e “Rinnoviamo Gorgonzola” costituisce l’unico Polo Civico presente, l’unica alternativa al presunto dualismo Destra-Sinistra.

Da 10 anni Gorgonzola è governata da una compagine di Sinistra: Ilaria Scaccabarozzi è il vicesindaco dell’attuale giunta e, dopo i vani tentativi nelle 3 precedenti tornate elettorali, sarà la candidata sindaco di Partito Democratico, Azione e 2 Liste Civiche. A Fabio Iannotta si affidano le speranze di Fratelli d’Italia e di ciò che resta di Lega Salvini e Forza Italia (esponenti storici sono passati al Polo Civico). Il quarto candidato sarà Antonio Zantonini del Movimento 5 Stelle e della Lista “Sinistra per una Gorgonzola ecologica e solidale”.

Olivieri esprime quelle che sembrano essere le sue forti speranze: “Confidiamo nella voglia di riscatto dei gorgonzolesi e nel fatto che Matteo Pedercini possa vincere al primo turno. Se ciò, per assurdo, non dovesse accadere, saremo aperti a chiunque intenda condividere il nostro progetto: quello di Grande Gorgonzola è chiaramente quello di mantenere viva l’istanza autonomista e federalista e contribuire alla sua realizzazione, partendo proprio dai consigli comunali”.