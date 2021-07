Grande Nord e Gente di Rho sostengono Uberto Re candidato sindaco

La Confederazione Grande Nord e il gruppo civico Gente di Rho di Marco Tizzoni comunicano la propria concordanza di intenti programmatici e confermano il

reciproco sostegno alla candidatura di Uberto Re a sindaco di Rho in occasione delle elezioni del prossimo autunno.

La condivisione da parte di Uberto Re del progetto di riforma istituzionale dello stato in senso federale, l’attenzione alle esigenze provenienti dal territorio, la promozione di politiche sociali a supporto soprattutto delle realtà più in difficoltà e il sostegno alle imprese locali rappresentano importanti elementi, sui quali si fonda l’accordo fra i due movimenti.

Grande Nord sarà presente alla competizione elettorale, rinunciando al proprio simbolo, a vantaggio del civismo di Gente di Rho, alternativo alle realtà partitiche

tradizionali, lontane dalle esigenze territoriali: Claudia Matilde Sacchi e Massimo Vecchi del gruppo Terre Lombarde saranno i candidati che hanno aderito alla lista

Gente di Rho e che Grande Nord sosterrà come propri rappresentanti.