Grande Nord all’evento della Leidaa per la tutela del benessere animale

Nei giorni scorsi amici di Grande Nord hanno partecipato all’evento benefico promosso a Segrate con la partecipazione della MCBdance Academy di Segrate per la serata di beneficenza a favore degli animali promossa dall’associazione LEIDAA. Erano presenti in particolare Bruno Ghidini e Marco Poloni, segretario provinciale Martesana per Grande Nord.

Nello statuto del movimento è dichiarata la posizione pet friendly degli iscritti, ponendo al centro dell’attività le politiche attive a tutela degli animali e dei loro diritti.

Nella foto Ghidi, Poloni e Manuela Gigante responsabile milanese per la Leidaa.