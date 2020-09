Grande Liguria, tre leggi per l’agricoltura ligure: 0 tasse regionali, legge sulla silvicoltura e fuori i “bruciabaracche”

di Giacomo Chiappori – Uno dei settori più abbandonati e mal gestiti in Liguria è sicuramente quello agricolo.

Incompetenza ed ignoranza delle regole del settore hanno contraddistinto 5 anni di tragici errori: tutti gli agricoltori ricordano il caos sui fondi europei bloccati, le belinate della giuggiolina, i contributi mai erogati, le batoste date ai cacciatori ed ai pescatori.

Grande Liguria vuole mettere da subito mano al settore agricolo con una legge, già predisposta con il contributo dei giovani agricoltori, per la silvicoltura, settore privo di vere regole regionali.

Il secondo progetto di legge, già scritto, riguarda la regolamentazione dell’accesso delle imprese agricole ai contributi regionali liguri, in modo da evitare il fenomeno dei “bruciabaracche”, cioè di quelle aziende che fanno finta di lavorare in Liguria e, invece, investono le palanche avute dalla Regione in altri territori.

Infine, Grande Liguria prevede la completa detassazione di tutte le imprese agricole liguri da tutte le imposte regionali per i prossimi 5 anni.