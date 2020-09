Grande Liguria si autofinanzia. Chiappori: dimmi chi ti sostiene e ti dirò chi sei

di Giacomo Chiappori –

Grande Liguria ha iniziato e sta proseguendo una campagna elettorale interamente autofinanziata, al 100%.

È importante che i candidati dichiarino prima del voto, e non dopo, chi finanzia la loro campagna elettorale: dimmi chi ti finanzia e ti dirò chi sei.

Gli elettori devono sapere che:

i concessionari delle autostrade come Gavio non hanno contribuito neppure per 1 centesimo alla campagna di Grande Liguria.

i concessionari del Porto e le famiglie del settore marittimo non hanno dato 1 centesimo a Grande Liguria.

i costruttori del gruppo Pessina non hanno dato 1 centesimo a Grande Liguria.

La famiglia di imprenditori marittimi Schenone non ha contribuito alla campagna di Grande Liguria.

Il signor Giovanni Calabrò non ha dato 1 centesimo a Grande Liguria.

Conclusione: Grande Liguria sarà libera in consiglio regionale di fare gli interessi dei liguri senza guardare in faccia nessuno.

Gli altri candidati sono invitati a dire pubblicamente come finanziano la loro campagna elettorale.

Su questo tema non gli daremo tregua tutti i giorni.

Giacomo Chiappori