Google annuncia il blocco in Europa dei canali russi di stato, Sputnik ed Rt su Youtube, Facebook, Instagram

“I canali Youtube dei media russi RT e Sputnik sono stati bloccati in tutta Europa dalla piattaforma video “in vista della guerra in corso in Ucraina”. “Stiamo bloccando i canali Youtube di RT e Sputnik in tutta Europa, con effetto immediato. I nostri sistemi hanno bisogno di un po’ di tempo per essere pienamente operativi. I nostri team continuano a monitorare la situazione 24 ore su 24 per agire il piu’ rapidamente possibile”, ha affermato Youtube, controllata di Google. Gia’ Facebook (gruppo Meta) e TikTok avevano deciso di bloccare, nei paesi dell’Unione Europea, i contenuti pubblicati dal canale RT (ex Russia Today) e dal sito Sputnik, entrambi considerati vicini al governo russo. Il blocco riguarda sia la presenza di RT e Sputnik su Internet che le loro trasmissioni televisive.